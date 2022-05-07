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18:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Пенсионный фонд подал в суд на Маска

Пенсионный фонд полиции города Орландо в американском штате Флорида подал в суд иск в отношении главы Tesla Илона Маска из-за его планов купить Twitter за 44 миллиарда долларов. Об этом сообщает Forbes.

Источник: AP 2022

Фонд является акционером соцсети и утверждает, что закон запрещает ее быстрое поглощение. По мнению организации, сделка не может быть завершена до 2025 года, если только владельцы двух третей акций не одобрят ее раньше.

В иске говорится, что Маск заключил соглашения с другими крупными акционерами Twitter, включая Morgan Stanley и основателя соцсети Джека Дорси. Они сделали бизнесмена «заинтересованным акционером» после покупки девятипроцентной доли в Twitter, и из-за этого необходима отсрочка.

Ранее сообщалось, что Маск планирует к 2028 году увеличить годовой доход Twitter в пять раз — до 26,4 миллиарда долларов, а число пользователей соцсети — до 931 миллиона.

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