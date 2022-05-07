Пенсионный фонд подал в суд на Маска

Фонд является акционером соцсети и утверждает, что закон запрещает ее быстрое поглощение. По мнению организации, сделка не может быть завершена до 2025 года, если только владельцы двух третей акций не одобрят ее раньше.
В иске говорится, что Маск заключил соглашения с другими крупными акционерами Twitter, включая Morgan Stanley и основателя соцсети Джека Дорси. Они сделали бизнесмена «заинтересованным акционером» после покупки девятипроцентной доли в Twitter, и из-за этого необходима отсрочка.
Ранее сообщалось, что Маск планирует к 2028 году увеличить годовой доход Twitter в пять раз — до 26,4 миллиарда долларов, а число пользователей соцсети — до 931 миллиона.