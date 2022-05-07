21:53 (мск), источник: Известия
Минобороны объявило о завершении эвакуации мирных граждан с «Азовстали»
Благодаря мерам РФ завершена операция по эвакуации мирных граждан с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщили 7 мая в Минобороны РФ.
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За период проведения операции (с 5 мая 2022 г.) удалось спасти 51 человека (18 мужчин, 22 женщины, 11 детей), в том числе 7 мая 2022 г. — одного человека.
Ранее о том, что все пожилые, женщины и дети эвакуированы также сообщала вице-премьер Украины Ирина Верещук.
Новость дополняется.