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09:37 (мск), источник: ТАСС

В Минобороны России сообщили, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу Голая Пристань

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. ВСУ нанесли в субботу удар тактическим ракетным комплексом «Точка-У» по мирному населению города Голая Пристань в Херсонской области. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

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«Преступный ракетный удар нанесли военнослужащие вооруженных сил Украины по городу Голая Пристань Херсонской области, подвергнув опасности жизни мирных жителей», — сказали ведомстве.

В Минобороны уточнили, что удар был нанесен тактическим ракетным комплексом «Точка-У» ВСУ по частному сектору. Полностью разрушен один дом, где проживала семья с ребенком. Повреждены еще десять зданий, в том числе дом ветерана труда. Пострадали мирные жители.

На кадрах, распространенных военным ведомством, видны разрушенный дом и пристройки в частном секторе города. Местные жители и коммунальные службы разгребают завалы.

«В настоящее время коммунальные службы города приступили к устранению последствий ракетного удара», — добавили в ведомстве.

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