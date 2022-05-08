12:28 (мск), источник: © РИА Новости
Минобороны показало ночной пуск ракеты «Оникс» по военному объекту Украины
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Минобороны РФ показало ночной пуск сверхзвуковой ракеты «Оникс» по военному объекту Украины.
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В ролике демонстрируется старт «Оникса» из пусковой установки. Ракета взлетает вертикально вверх, озаряя все вокруг пламенем двигателя. Затем на небольшом расстоянии от земли она резко разворачивается на месте и быстро уходит за горизонт.
«В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Расчет берегового ракетного комплекса “Бастион” с побережья Черного моря выполнил пуск высокоточной ракеты “Оникс” по назначенной наземной цели», — отметили в ведомстве.