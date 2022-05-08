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15:03 (мск), источник: RTVi

Площадь пожаров в Сибири превысила 65 тыс. кв. м. Сотни домов сгорели

Общая площадь пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Кузбассе превысила 65 тыс. кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Массовые пожары в Сибири, охватившие сотни зданий, начались в результате шквалистого ветра и обрыва линий электропередачи.

Пожарная машина в Называевске Омской области | Источник: РИА "Новости"

Пожары в Красноярском крае

По данным на утро 8 мая, в Красноярском крае, где накануне ввели режим чрезвычайной ситуации, от огня пострадали 60 населенных пунктов, сгорели 518 домов. Огонь также уничтожил 309 строений и 61 автомобиль. К тушению пожаров привлечены 2007 человек. Всего в пожарах пострадали 19 человек. Ранее также сообщалось о пятерых погибших.

Экстренные службы утверждают, что ситуация с пожарами в регионе «стабилизирована». Жителям Красноярского края, пострадавшим от пожаров, пообещали материальную помощь — 15 тыс. рублей. Энергоснабжение и сотовую связь в пострадавших районах Красноярского края обещают восстановить к вечеру 8 мая.

Причиной пожаров власти назвали сильный ветер и сухую погоду. Возгорания начались после падения линий электропередач — из-за перехлеста электропроводов произошли короткие замыкания. В МВД уточняли, что из 29 сообщений о возгораниях, которые поступили в ведомство, 20 были связаны с короткими замыканиями.

Огонь в других регионах

В то же время глава министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов и врио главы МЧС Александр Чуприян прибыли в Красноярский край, пишет РБК со ссылкой на Минприроды. Они должны оценить обстановку в регионе, а также «подключить федеральные резервы в помощь региональным властям». Опасная обстановка на юге Красноярского края, севере Хакасии и северо-западе Иркутской области предположительно будет сохраняться до 11 мая.

Кроме того, Козлов и Чуприян планируют посетить Кемеровскую, Омскую и Иркутскую области, где также зафиксированы крупные пожары. Кроме того, «сложная лесопожарная обстановка» возникла в Кетовском муниципальном округе Курганской области.

В Большереченском районе Омской области отчитались о ликвидации пожара площадью 108 га. На его тушение ушло трое суток.

Из-за крупных пожаров задержали мэра города Называевск Омской области Виктора Лупиноса.

Огонь уничтожил там не менее 100 строений, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК). Главе города предъявили обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, он не организовал в достаточной мере выполнение правил противопожарного режима.

7 мая в Красноярском крае начались масштабные пожары. По данным МЧС, в этот день огонь охватил 16 населенных пунктов, к вечеру сгорели 484 жилых дома. Площадь пожаров достигла 626 га, огонь охватил территории семи районов и округов. Губернатор Красноярского края Александр Усс ввел режим чрезвычайной ситуации. К вечеру региональный МЧС отчитался о локализации 14 пожаров.

В СК сказали, что в результате пожаров погибли пять человек. Ведомство возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, повлекшем смерть двух и более лиц.

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