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06:14 (мск), источник: © РИА Новости

В Гаити неизвестные похитили восьмерых граждан Турции, сообщили СМИ

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Восемь граждан Турции похищены на Гаити, сообщает портал Haiti24.

Отмечается, что в числе похищенных несколько женщин.

«Восемь граждан Турции, которые ехали в автобусе по маршруту Доминиканская Республика — Гаити, были похищены днем 8 мая на автостраде № 8 в районе Круа-де-Буке», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе сообщалось об освобождении советника доминиканского посольства в столице Гаити Карлоса Гильена Татиса, который был похищен в том же районе.

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