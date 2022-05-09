06:14 (мск), источник: © РИА Новости
В Гаити неизвестные похитили восьмерых граждан Турции, сообщили СМИ
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Восемь граждан Турции похищены на Гаити, сообщает портал Haiti24.
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Отмечается, что в числе похищенных несколько женщин.
«Восемь граждан Турции, которые ехали в автобусе по маршруту Доминиканская Республика — Гаити, были похищены днем 8 мая на автостраде № 8 в районе Круа-де-Буке», — говорится в сообщении.
На прошлой неделе сообщалось об освобождении советника доминиканского посольства в столице Гаити Карлоса Гильена Татиса, который был похищен в том же районе.