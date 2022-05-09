06:42 (мск), источник: Коммерсантъ
Китай провел учения к востоку и юго-западу от Тайваня
Армия Китая провела военные учения к востоку и юго-западу Тайваня. Целью названа проверка боеготовности разных видов войск, передает Reuters.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Учения проводились с 6 по 8 мая в морской акватории и воздушном пространстве. Минобороны Тайваня утверждает, что Китай задействовал бомбардировщики, истребители и противолодочные самолеты. ВВС Тайваня в пятницу поднимали самолеты, чтобы предупредить 18 китайских самолетов, которые вошли в опознавательную зону системы ПВО.
Учения проводились в ответ на необъявленный визит на Тайвань шести американских конгрессменов. В Минобороны КНР расценили эту поездку как «серьезные неправильные сигналы тайваньским сепаратистам».
Леонид Уварчев