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06:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Китай провел учения к востоку и юго-западу от Тайваня

Армия Китая провела военные учения к востоку и юго-западу Тайваня. Целью названа проверка боеготовности разных видов войск, передает Reuters.

Источник: AP 2022

Учения проводились с 6 по 8 мая в морской акватории и воздушном пространстве. Минобороны Тайваня утверждает, что Китай задействовал бомбардировщики, истребители и противолодочные самолеты. ВВС Тайваня в пятницу поднимали самолеты, чтобы предупредить 18 китайских самолетов, которые вошли в опознавательную зону системы ПВО.

Учения проводились в ответ на необъявленный визит на Тайвань шести американских конгрессменов. В Минобороны КНР расценили эту поездку как «серьезные неправильные сигналы тайваньским сепаратистам».

Леонид Уварчев

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