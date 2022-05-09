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13:31 (мск), источник: BFM.ru

Посла РФ в Польше облили красной краской

Он покинул место инцидента в сопровождении полиции.

Источник: Reuters

Посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской во время памятных мероприятий 9 мая на мемориальном кладбище советских солдат. Окружившая его толпа не дала пройти группе российских дипломатов к мемориалу.

Андреев смог покинуть место инцидента только в сопровождении полиции, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что вандалы осквернили мемориальное кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. По данным РИА Новости, на скульптуры красноармейцев, составляющие часть мемориального комплекса, неизвестные вандалы белой краской нанесли надписи Go home, а также нецензурные надписи.

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