Российские ПВО сбили украинскую ракету «Точка-У»

«Выстроенная система экстренного оповещения населения позволила избежать жертв среди мирного населения», — отмечается в сообщении.
Ранее в мае Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, беспилотники были ликвидированы в районах населенных пунктов Березовка Николаевской области, Сигнальное, Луганское, Красногоровка, Ясиноватое и Зугрес Донецкой народной республики, Ольгино Херсонской области, а также Чернещина Харьковской области.