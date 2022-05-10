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09:20 (мск), источник: ТАСС

Более 6,5 тыс. жителей Донбасса пересекли границу РФ в Ростовской области за сутки

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.

Источник: AFP 2022

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мая. /ТАСС/. Более 6,5 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик пересекли границу РФ в Ростовской области за прошедшие сутки. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 6,5 тыс. граждан», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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