11:52 (мск), источник: Газета.Ру
Рэпера Young Thug арестовали в США по обвинению в создании банды
Рэпер Young Thug (Джеффри Ламар Уильямс) арестован в США за участие в деятельности организованного преступного сообщества и рэкете.
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Об этом сообщает Daily Mail.
Американская пресса отмечает, что музыканта и еще 10 человек задержали в его доме в Атланте и поместили в тюрьму. Полицейские сломали стены в коттедже артиста, а также перекопали задний двор.
Сообщается, что в деле, помимо Young Thug, фигурируют еще 27 человек из основанной им банды «Young Slime». Она орудовала в Атланте с 2012 года и связана с известной американской группировкой «Bloods».
В обвинительном заключении сказано, что рэпер с другими членами банды занимались рэкетом, убийствами, нападениями, угрозами насилия, грабежами, распространением и продажей запрещенным наркотических средств.
В предыдущий раз рэпера Young Thug арестовывали в 2018 году за незаконное хранение оружия.
Ранее сообщалось, что A$AP Rocky отпустили под залог после ареста в аэропорту Лос-Анджелеса.