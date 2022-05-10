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11:52 (мск), источник: Газета.Ру

Рэпера Young Thug арестовали в США по обвинению в создании банды

Рэпер Young Thug (Джеффри Ламар Уильямс) арестован в США за участие в деятельности организованного преступного сообщества и рэкете.

Источник: AFP 2022

Об этом сообщает Daily Mail.

Американская пресса отмечает, что музыканта и еще 10 человек задержали в его доме в Атланте и поместили в тюрьму. Полицейские сломали стены в коттедже артиста, а также перекопали задний двор.

Сообщается, что в деле, помимо Young Thug, фигурируют еще 27 человек из основанной им банды «Young Slime». Она орудовала в Атланте с 2012 года и связана с известной американской группировкой «Bloods».

В обвинительном заключении сказано, что рэпер с другими членами банды занимались рэкетом, убийствами, нападениями, угрозами насилия, грабежами, распространением и продажей запрещенным наркотических средств.

В предыдущий раз рэпера Young Thug арестовывали в 2018 году за незаконное хранение оружия.

Ранее сообщалось, что A$AP Rocky отпустили под залог после ареста в аэропорту Лос-Анджелеса.

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