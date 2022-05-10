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18:45 (мск), источник: © РИА Новости

Бойцы МВД ДНР провели операцию по поиску боевиков на «Азовстали»

МАРИУПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости. Бойцы МВД ДНР провели операцию по обнаружению боевиков нацбата «Азов» (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) на территории блокированного завода «Азовсталь», передаёт корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Линия соприкосновения проходит по мосту через железнодорожные пути около предцехового пространства завода. Бойцы продвигаются по территории аккуратно, чтобы минимизировать потери, используя данные с беспилотников и превосходство в артиллерии.

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона «Восток» Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.

Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка «Азов» (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате «Азовсталь».

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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