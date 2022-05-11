Помощник Кадырова заявил о блокировании остатков ВСУ, выбитых из Рубежного

«Мы были все эти дни заняты блокированием завода “Заря”. У нас была задача от левого фланга завода “Заря” до Кудряшовки вниз очистить его от тех опорных пунктов и точек, которые там находились, чтобы у себя за спиной не оставить противника. Мы эту задачу уже выполнили, наши силы и средства практически блокировали завод “Заря”, — пояснил Алаудинов.
Он уточнил, что Народная милиция ЛНР и бойцы спецназа «Ахмат» Чеченской Республики, совместно проводившие операцию, вышли к селу Воеводовка.
О полном освобождении Рубежного глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 25 апреля. В свою очередь, Алаудинов 27 апреля уточнил, что под контролем украинских войск остается химический завод «Заря», который находится в пригороде.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
По заявлению российского Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.