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13:29 (мск), источник: © РИА Новости

Все гражданские покинули «Азовсталь», заявил Пушилин

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Гражданские лица покинули территорию мариупольского завода «Азовсталь», заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

Источник: © РИА Новости

«По нашей информации, подтверждается, что гражданских там не осталось. Соответственно, руки у наших подразделений развязаны», — сказал он.

Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, а 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что город полностью освобожден, но на «Азовстали» остаются более двух тысяч боевиков из националистического батальона «Азов» (против его бойцов в России возбудили уголовное дело). Президент Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и распорядился полностью заблокировать промышленную зону.

Помимо остатков «Азова», на комбинате укрывались и мирные жители. Для них организовали гуманитарные коридоры. По информации штаба территориальной обороны ДНР, всего удалось эвакуировать более 180 человек. Большинство вывезли в поселок Безыменное, тех, кто захотел уехать в подконтрольные украинским властям районы, передали представителям ООН и Международного комитета Красного Креста.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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