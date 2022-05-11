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13:36 (мск), источник: Известия

В Курской области сбили украинский беспилотник

Система противовоздушной обороны (ПВО) в Курской области сбила украинский беспилотник, сообщил 11 мая губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, именно работой ПВО объясняются залпы, которые жители региона слышали сегодня утром.

Беспилотник сбит, пострадавших и разрушений нет, подчеркнул он.

Ранее, 6 мая, оперштаб Белгородской области объяснил громкие звуки в небе над регионом работой Воздушно-космических сил (ВКС) России. Отмечалось, что безопасности граждан ничего не угрожает.

До этого, 3 мая, в соцсетях была опубликована информация о похожих на взрывы звуках в небе, которые слышали жители Белгорода. Также были размещены фотографии задымления, которое, по утверждениям пользователей, произошло в стороне Шебекинского городского округа.

11 апреля «желтый» уровень террористической опасности был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Брянской, Курской и в двух районах Воронежской области.

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