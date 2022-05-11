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17:45 (мск), источник: Коммерсантъ

В ООН сообщили о пытках российских пленных солдатами ВСУ

Глава мониторинговой миссии ООН Матильда Богнер заявила, что организация обладает «достоверной информацией» о пытках российских солдат в украинском плену. Она призвала Киев и Москву расследовать эти преступления.

Источник: Reuters

«Мы получили достоверную информацию о пытках, жестоком обращении и содержании под стражей без связи с внешним миром вооруженными силами Украины военнопленных, принадлежащих к российским вооруженным силам и связанным с ними вооруженным группам», — рассказала Богнер на конференции о положении мирных жителей на Украине, ее слова приводятся в докладе ООН. По словам Матильды Богнер, военнопленных в том числе принуждают делать разные заявления на видео.

«Украина и Россия должны оперативно и эффективно расследовать все заявления о пытках и жестоком обращении с военнопленными», — заявила она.

В ООН призывали провести это расследование еще в марте, после того, как в сети появились видеоролики с издевательствами над российскими военнопленными.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что свидетельства о пытках пленных будут расследованы. Он также призывал украинских военных и мирных жителей гуманно обращаться с российскими пленными, отметив, что издевательства квалифицируются как военные преступления. 28 марта Следственный комитет России начал проверку сообщений о жестоком обращении украинских военных с российскими пленными.

Анастасия Ларина

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