В ООН сообщили о пытках российских пленных солдатами ВСУ

«Мы получили достоверную информацию о пытках, жестоком обращении и содержании под стражей без связи с внешним миром вооруженными силами Украины военнопленных, принадлежащих к российским вооруженным силам и связанным с ними вооруженным группам», — рассказала Богнер на конференции о положении мирных жителей на Украине, ее слова приводятся в докладе ООН. По словам Матильды Богнер, военнопленных в том числе принуждают делать разные заявления на видео.
«Украина и Россия должны оперативно и эффективно расследовать все заявления о пытках и жестоком обращении с военнопленными», — заявила она.
В ООН призывали провести это расследование еще в марте, после того, как в сети появились видеоролики с издевательствами над российскими военнопленными.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что свидетельства о пытках пленных будут расследованы. Он также призывал украинских военных и мирных жителей гуманно обращаться с российскими пленными, отметив, что издевательства квалифицируются как военные преступления. 28 марта Следственный комитет России начал проверку сообщений о жестоком обращении украинских военных с российскими пленными.