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17:31 (мск), источник: Известия

Экс-министр Улюкаев выйдет на свободу 12 мая

ФССИН и прокуратура не стали обжаловать УДО экс-главы минэкономразвития России Алексея Улюкаева. Он выйдет на свободу 12 мая, сообщили в суде.

Источник: AP 2022

29 апреля Московский районный суд Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного за получение взятки бывшего министра экономического развития РФ. Постановление было удовлетворено 27 апреля.

Как пояснили в суде, инстанция решила, что цель наказания Улюкаева достигнута, ввиду чего было удовлетворено ходатайство защиты об УДО.

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