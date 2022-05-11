17:31 (мск), источник: Известия
Экс-министр Улюкаев выйдет на свободу 12 мая
ФССИН и прокуратура не стали обжаловать УДО экс-главы минэкономразвития России Алексея Улюкаева. Он выйдет на свободу 12 мая, сообщили в суде.
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29 апреля Московский районный суд Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного за получение взятки бывшего министра экономического развития РФ. Постановление было удовлетворено 27 апреля.
Как пояснили в суде, инстанция решила, что цель наказания Улюкаева достигнута, ввиду чего было удовлетворено ходатайство защиты об УДО.
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