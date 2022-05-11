ВСУ обстреляли село в Белгородской области, есть пострадавшие

«Глава поселения сейчас находится на месте. По докладу, есть один пострадавший, ему уже оказывается вся необходимая медицинская помощь. Есть разрушения. Оперативные службы работают на месте», — написал Гладков в Telegram-канале.
Он отметил, что попавший под удар дом частично разрушен.
«Основное задымление происходит из-за камыша, растущего за пределами населенного пункта. Пожарные расчеты уже работают на месте. Еще раз: село не горит, дома не горят», — подчеркнул Гладков.
После начала российской военной операции приграничные регионы регулярно попадают под огонь, ведущийся с территории Украины. Из-за этого власти ввели во многих районах повышенный уровень террористической опасности.
Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит «количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве» в ответ на любые атаки или диверсии на своей территории.
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.