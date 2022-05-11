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21:27 (мск), источник: © РИА Новости

Один человек погиб при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Один человек погиб еще трое получили ранения при обстреле Белгородской области украинскими войсками, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«Самая тяжелая ситуация за все время обстрелов. По подтвержденной информации, на данную минуту один человек погиб, умер в машине скорой помощи, и трое раненых, им оказывается вся необходимая помощь», — написал он в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что село Солохи попало под обстрел, огонь велся со стороны Украины. Из-за обстрела частично разрушен один дом.

После начала российской военной операции приграничные регионы регулярно попадают под огонь, ведущийся с территории Украины. Из-за этого власти ввели во многих районах повышенный уровень террористической опасности.

Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит «количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве» в ответ на любые атаки или диверсии на своей территории.

Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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