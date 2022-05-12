Власти КНДР заявили о «внезапном ЧП» в стране из-за COVID-19

До этого дня власти КНДР заявляли, что COVID-19 в стране не было.
По информации Северокорейского Центрального телеграфное агентство (ЦТАК)12 мая в стране созвали заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии КНДР, на нем присутствовал лидер республики Ким Чен Ын.
«В нашей стране, которую с февраля 2020 года и до сего дня в течение двух лет и трех месяцев охранял чрезвычайный противоэпидемический фронт <…> возникла чрезвычайная ситуация», — говорится в сообщении.
Северокорейское агентство добавило, что возникновение ЧП Ким Чен Ын назвал «внезапным».
«Во всех уездах и городах страны, каждый заблокируйте свой регион и <…> идеально закройте пути для распространения зловредного вируса. <…> Мы преодолеем внезапно возникший кризис и непременно победим в чрезвычайной борьбе с вирусом», — приказал он.
Отмечается, что по результатам анализов, взятых 8 мая у пациентов с лихорадкой в Пхеньяне, у них констатировали вариант коронавируса BA.2, то есть штамм «омикрон». Власти страны объявили о внедрении системы вирусного контроля для «максимальной чрезвычайной ситуации».