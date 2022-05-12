С 1 июня изменится размер и порядок начисления пенсийЧто нужно учесть получателям
Фоторепортажи
10Горящий хлеб: индийская аномалия грозит Европе катастрофой
10Африканский поток: в ЮАР продолжаются разрушительные наводнения
03:39 (мск), источник: © РИА Новости

Власти КНДР заявили о «внезапном ЧП» в стране из-за COVID-19

СЕУЛ, 12 мая — РИА Новости. КНДР сообщила о первом случае заражения коронавирусом, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2022

До этого дня власти КНДР заявляли, что COVID-19 в стране не было.

По информации Северокорейского Центрального телеграфное агентство (ЦТАК)12 мая в стране созвали заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии КНДР, на нем присутствовал лидер республики Ким Чен Ын.

«В нашей стране, которую с февраля 2020 года и до сего дня в течение двух лет и трех месяцев охранял чрезвычайный противоэпидемический фронт <…> возникла чрезвычайная ситуация», — говорится в сообщении.

Северокорейское агентство добавило, что возникновение ЧП Ким Чен Ын назвал «внезапным».

«Во всех уездах и городах страны, каждый заблокируйте свой регион и <…> идеально закройте пути для распространения зловредного вируса. <…> Мы преодолеем внезапно возникший кризис и непременно победим в чрезвычайной борьбе с вирусом», — приказал он.

Отмечается, что по результатам анализов, взятых 8 мая у пациентов с лихорадкой в Пхеньяне, у них констатировали вариант коронавируса BA.2, то есть штамм «омикрон». Власти страны объявили о внедрении системы вирусного контроля для «максимальной чрезвычайной ситуации».

Справка
Когда в России будет новая волна COVID-19. Что важно знатьВесной в России на фоне снижения заболеваемости коронавирусом регионы стали снимать ограничения. Тем не менее опрошенные РБК эксперты не исключают, что летом может начаться очередная волна заболеваемости COVID-19
 Week: ошибка США спровоцировала военную операцию на Украине
США: Москва превзошла Вашингтон в отстаивании своей позиции
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь