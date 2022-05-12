10:34 (мск), источник: © РИА Новости
Улюкаев вышел из колонии
ТВЕРЬ, 12 мая — РИА Новости. Бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева условно-досрочно освободили из колонии, сообщил корреспондент РИА Новости.
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Решение суда об УДО вступило в силу 12 мая. Экс-чиновник отбывал наказание в ИК-1 в Тверской области.
Московский райсуд Твери 29 апреля удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении. Срок подачи апелляций истек накануне.
Улюкаева в конце 2017 года приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за взятку. Суд пришел к выводу, что он требовал два миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за положительное заключение по покупке компании «Башнефть». Сам осужденный заявил, что стал жертвой провокации.