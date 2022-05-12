С 1 июня изменится размер и порядок начисления пенсийЧто нужно учесть получателям
Фоторепортажи
10Прием самбы: в Рио вернулся карнавал
12Космический размах: главные прорывы года
10:34 (мск), источник: © РИА Новости

Улюкаев вышел из колонии

ТВЕРЬ, 12 мая — РИА Новости. Бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева условно-досрочно освободили из колонии, сообщил корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Решение суда об УДО вступило в силу 12 мая. Экс-чиновник отбывал наказание в ИК-1 в Тверской области.

Московский райсуд Твери 29 апреля удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении. Срок подачи апелляций истек накануне.

Улюкаева в конце 2017 года приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за взятку. Суд пришел к выводу, что он требовал два миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за положительное заключение по покупке компании «Башнефть». Сам осужденный заявил, что стал жертвой провокации.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Week: ошибка США спровоцировала военную операцию на Украине
США: Москва превзошла Вашингтон в отстаивании своей позиции
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь