Генетики нашли мутацию, приводящую к повышению интеллекта Ученые обнаружили, что мутация гена CORD7 в ДНК человека связана с повышенным интеллектом
Фоторепортажи
10Африканский поток: в ЮАР продолжаются разрушительные наводнения
10Победители конкурса Shot on iPhone Macro Challenge
13:20 (мск), источник: РБК

Песков призвал к дополнительным мерам на границе с Украиной

Властям необходимо предпринять дополнительные меры безопасности в приграничных с Украиной областях после гибели гражданского при обстреле села Солохи в Белгородской области. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Источник: AP 2022

На вопрос корреспондента РБК о том, будет ли Россия реагировать на гибель гражданских и скажется ли инцидент на операции и мерах безопасности, Песков заявил: «Прежде всего это все-таки ситуация, которая делает необходимыми дополнительные меры прилегающих к Украине районов».

При этом представитель Кремля отметил, что «все остальные меры — это те меры, о которых могут говорить наши военные».

Село Солохи находится в 40 км к западу от центра Белгорода и в нескольких километрах от границы с Харьковской областью Украины.

11 мая село попало под обстрел. Как заявил глава региона Вячеслав Гладков, снаряды прилетели со стороны Украины. В результате обстрела загорелся камыш за пределами населенного пункта, но само село и дома не горели. Было нарушено газоснабжение, но его уже восстановили.

Пострадали семь человек, в том числе и 14-летний подросток. Власти подтвердили гибель одного человека. Как указывает издание, это 18-летний юноша. Жителей Солох губернатор обещал вывезти в безопасное место.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 «Не захлебнуться собственной слюной»: Медведев — о сценарии на Украине
В Херсонской области рассказали об обращении к Путину
Спецоперация на Украине
Войска ЛНР и РФ зачистили Попасную и вышли на границу Республики
В Минобороны рассказали об отражении атаки ВСУ на остров Змеиный
СБУ готовит провокации с химоружием для обвинения России
Володин ответил на вопрос о возможности мобилизации в России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь