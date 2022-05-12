СКР возбудил уголовное дело после обстрелов ВСУ Белгородской области

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, совершенном группой лиц общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ; пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
«В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства этого преступления, а также лица из числа украинских силовиков, причастные к его совершению», — говорится в сообщении.
11 мая сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины обстреляли село Солохи в Белгородской области. По данным СКР, украинские военные произвели несколько прицельных выстрелов из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». При обстреле были ранены семь человек, один человек скончался от полученных травм по дороге в медучреждение. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, всем пострадавшим и семье погибшего будет оказана материальная помощь.