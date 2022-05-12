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17:07 (мск), источник: Известия

СКР возбудил уголовное дело после обстрелов ВСУ Белгородской области

Следователи возбудили уголовное дело после обстрелов Белгородской области со стороны украинских военных. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Источник: Известия

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, совершенном группой лиц общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ; пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

«В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства этого преступления, а также лица из числа украинских силовиков, причастные к его совершению», — говорится в сообщении.

11 мая сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины обстреляли село Солохи в Белгородской области. По данным СКР, украинские военные произвели несколько прицельных выстрелов из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». При обстреле были ранены семь человек, один человек скончался от полученных травм по дороге в медучреждение. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, всем пострадавшим и семье погибшего будет оказана материальная помощь.

Новость дополняется.

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