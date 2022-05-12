Невзоров обжаловал заочный арест по делу о дезинформации о российской армии

«Поступила жалоба», — сказала представитель суда.
В свою очередь адвокат журналиста Дмитрий Овчинников подтвердил ТАСС, что обжаловал избрание заочной меры пресечения в отношении Невзорова, но отказался комментировать ход предварительного следствия и озвучить позицию обвиняемого.
«С меня взята подписка о неразглашении данных предварительного следствия», — отметил защитник.
6 мая суд избрал Невзорову заочный арест по обвинению по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Ранее стало известно, что МВД объявило его в розыск. Перед этим жена журналиста сообщила, что он уехал из России в Израиль.
По данным следствия, журналист 9 марта в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) и 19 марта на канале в YouTube опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами РФ родильного дома в Мариуполе. Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ. В СК также напомнили, что Минобороны РФ официально объявило о ложности этих сведений. Позже председатель СК Александр Бастрыкин поручил проанализировать высказывания Невзорова, связанные с проведением российскими военнослужащими специальной военной операции на Украине. Проверка проводится в рамках уже расследуемого уголовного дела в отношении журналиста.