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18:30 (мск), источник: ТАСС

Невзоров обжаловал заочный арест по делу о дезинформации о российской армии

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы получил апелляционную жалобу на решение о заочном аресте журналиста Александра Невзорова (признан в РФ СМИ-иноагентом) по уголовному делу о распространении дезинформации о российской армии. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе суда.

«Поступила жалоба», — сказала представитель суда.

В свою очередь адвокат журналиста Дмитрий Овчинников подтвердил ТАСС, что обжаловал избрание заочной меры пресечения в отношении Невзорова, но отказался комментировать ход предварительного следствия и озвучить позицию обвиняемого.

«С меня взята подписка о неразглашении данных предварительного следствия», — отметил защитник.

6 мая суд избрал Невзорову заочный арест по обвинению по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Ранее стало известно, что МВД объявило его в розыск. Перед этим жена журналиста сообщила, что он уехал из России в Израиль.

По данным следствия, журналист 9 марта в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) и 19 марта на канале в YouTube опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами РФ родильного дома в Мариуполе. Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ. В СК также напомнили, что Минобороны РФ официально объявило о ложности этих сведений. Позже председатель СК Александр Бастрыкин поручил проанализировать высказывания Невзорова, связанные с проведением российскими военнослужащими специальной военной операции на Украине. Проверка проводится в рамках уже расследуемого уголовного дела в отношении журналиста.

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