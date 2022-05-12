Источник: российские ПВО сбили две ракеты на северной окраине Херсона

«По предварительным данным российские ПВО сбили две ракеты на северной окраине херсона с кассетной боевой частью», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в центре города были слышны несколько взрывов.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российским военным удалось к середине марта взять под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации, с первого мая регион перешел в рублевую зону. При этом украинские войска постоянно обстреливают территорию области со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.
Власти Херсонщины не раз поднимали вопрос о вхождении региона в состав России. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.