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19:56 (мск), источник: © РИА Новости

Источник: российские ПВО сбили две ракеты на северной окраине Херсона

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили две ракеты над северной окраиной Херсона, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.

«По предварительным данным российские ПВО сбили две ракеты на северной окраине херсона с кассетной боевой частью», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в центре города были слышны несколько взрывов.

Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российским военным удалось к середине марта взять под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации, с первого мая регион перешел в рублевую зону. При этом украинские войска постоянно обстреливают территорию области со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.

Власти Херсонщины не раз поднимали вопрос о вхождении региона в состав России. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.

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