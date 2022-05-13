МО РФ опубликовало кадры боевой работы вертолетов Ка-52

Разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» используются ВС России для сопровождения колонн, ликвидации вооружения и стратегических объектов противника, доставки десанта и военных грузов, а также для оказания авиационной поддержки подразделениям.
Экипаж проводит полеты на предельно малых высотах — от 5 метров. Высокая маневренность и сравнительно небольшие габариты позволяют «Аллигаторам» успешно работать на любой местности, незаметно приближаясь к вражеским позициям.
На задания служащие вылетают парами: летчик и штурман эффективно взаимодействуют в небе, прикрывая друг друга.
«В полете от меня зависит точное наведение на боевой курс, выход на цель по времени, обнаружение противника, передача данных командиру для проведения пуска. Также наблюдаю, чтобы по нам не работал ПЗРК противника», — рассказал штурман звена вертолетов Ка-52 Алексей.