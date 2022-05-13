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10:29 (мск), источник: © РИА Новости

Британские военные до сих пор руководят операциями ВСУ, сообщил источник

ХЕРСОН, 13 мая — РИА Новости. Британские офицеры действующего резерва, работающие под прикрытием, до сих пор регулярно участвуют в управлении украинскими военными на передовой, а также координируют действия различных родов войск с использованием разведданных НАТО, сообщили РИА Новости российские силовики со ссылкой на свои источники в ВСУ.

Источник: Reuters

«С начала нашей спецоперации британские офицеры постоянно работают вблизи передовой, посещают командные пункты украинцев на наиболее опасных направлениях, вносят коррективы в действия командования ВСУ. Так, например, в Запорожье с конца апреля до 6 мая эти офицеры постоянно двигались от одного командного пункта до другого, недалеко от передовой, от Заградовки, в расположении 60-го отдельного пехотного батальона командного резерва ВСУ, до Александровки», — сказал собеседник агентства.

По его словам, помимо прямого управления украинскими войсками, координации действиями родами войск ВСУ, британцы «используют все средства разведки НАТО и оперативно реагируют на ее вводные».

Источник подчеркнул, что это помогло им организовать оборону по основным направлениям, с применением батальонных тактических групп на отдельных участках.

Сотрудник российских силовых структур рассказал также, что один из формальных результатов деятельности рабочей группы английских офицеров — составление карт оперативной обстановки на украинском фронте для публичного распространения под «крышей» американского Института по изучению войны (ISW), базирующегося в Вашингтоне.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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