«С начала нашей спецоперации британские офицеры постоянно работают вблизи передовой, посещают командные пункты украинцев на наиболее опасных направлениях, вносят коррективы в действия командования ВСУ. Так, например, в Запорожье с конца апреля до 6 мая эти офицеры постоянно двигались от одного командного пункта до другого, недалеко от передовой, от Заградовки, в расположении 60-го отдельного пехотного батальона командного резерва ВСУ, до Александровки», — сказал собеседник агентства.
Источник подчеркнул, что это помогло им организовать оборону по основным направлениям, с применением батальонных тактических групп на отдельных участках.
Сотрудник российских силовых структур рассказал также, что один из формальных результатов деятельности рабочей группы английских офицеров — составление карт оперативной обстановки на украинском фронте для публичного распространения под «крышей» американского Института по изучению войны (ISW), базирующегося в Вашингтоне.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.