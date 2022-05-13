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12:26 (мск), источник: ТАСС

Виктора Бута могут обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российского бизнесмена Виктора Бута, осужденного в США за торговлю оружием, могут обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая обвиняется в России в контрабанде наркотиков, подтвердил в пятницу ТАСС источник в ОНК.

Источник: Reuters

«В настоящее время ведутся переговоры об обмене Бута на Грайнер», — сказал собеседник агентства. Ранее о начале процесса подготовки к такому обмену сообщил источник издания «Газета.Ru» в ОНК Московской области.

В конце прошлого месяца РФ и США произвели обмен осужденными — летчика Константина Ярошенко, осужденного в США за преступления, связанные с наркотиками, обменяли на американского студента Тревора Рида, признанного виновным в нападении на полицейских в Москве.

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. В тот же год в США против Бута было возбуждено уголовное дело за якобы намерение продавать вооружение организации, считающейся в США террористической. Хотя в Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, на стадии апелляции решения нижестоящих судов были отменены. В итоге в 2010 году Бут был вывезен в США.

В 2011 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора «с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма» и приговорил к 25 годам тюрьмы.

Американская баскетболистка Грайнер была арестована РФ по подозрению в попытке нелегально ввезти гашишное масло через аэропорт Шереметьево. Спортсменка в составе сборной США выиграла чемпионат мира 2014 года в Турции, Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро, чемпионат мира 2018 года в Испании и Олимпийские игры 2020 года в Токио. До ареста выступала за команду УГМК из Екатеринбурга.

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