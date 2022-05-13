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11:50 (мск), источник: ТАСС

В ЛНР сообщили об освобождении завода «Заря» в Рубежном

ЛУГАНСК, 13 мая. /ТАСС/. Подразделения Луганской Народной Республики (ЛНР) освободили крупный химический завод «Заря» в Рубежном, а также провели полную зачистку промышленной зоны. Об этом сообщила в пятницу Народная милиция ЛНР.

«Народная милиция ЛНР освободила завод “Заря”, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Согласно опубликованным видеокадрам, над центральным входом завода водрузили флаги России, ЛНР, Чеченской республики и Знамя Победы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Взятие предприятия под контроль было осуществлено без потерь среди освобождающих подразделений, отметили в Народной милиции.

По данным официального представителя оборонного ведомства ЛНР Ивана Филипоненко, была проведена полная зачистка промзоны. Он уточнил, что украинские военнослужащие предприняли попытку прорыва в один из районов города, однако она была пресечена.

Химзавод «Заря» имеет столетнюю историю. На предприятии выпускаются взрывчатые вещества, в том числе аммонит, тротил, продукты органического синтеза — серная и динитробензойная кислоты, изделия из полимеров и другая продукция химпрома.

20 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что город Рубежное окончательно перешел под контроль российских войск. В освобождении Рубежного, по его словам, принимали участие российские войска и подразделения Народной милиции ЛНР, а также бойцы Учебно-тренировочного центра СОБР «Ахмат».

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