В ЛНР сообщили об освобождении завода «Заря» в Рубежном

«Народная милиция ЛНР освободила завод “Заря”, — говорится в Telegram-канале ведомства.
Согласно опубликованным видеокадрам, над центральным входом завода водрузили флаги России, ЛНР, Чеченской республики и Знамя Победы.
По данным официального представителя оборонного ведомства ЛНР Ивана Филипоненко, была проведена полная зачистка промзоны. Он уточнил, что украинские военнослужащие предприняли попытку прорыва в один из районов города, однако она была пресечена.
Химзавод «Заря» имеет столетнюю историю. На предприятии выпускаются взрывчатые вещества, в том числе аммонит, тротил, продукты органического синтеза — серная и динитробензойная кислоты, изделия из полимеров и другая продукция химпрома.
20 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что город Рубежное окончательно перешел под контроль российских войск. В освобождении Рубежного, по его словам, принимали участие российские войска и подразделения Народной милиции ЛНР, а также бойцы Учебно-тренировочного центра СОБР «Ахмат».