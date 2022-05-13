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15:17 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 4 896 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 896, до 18 250 290. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,03%.

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Источник: AP 2022

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 2 506, что на 25,3% ниже показателя предыдущего дня. Количество госпитализаций снизилось в 58 регионах, выросло — в 20, следует из данных штаба. Ситуация осталась без изменений в семи регионах РФ. Днем ранее было зарегистрировано 3 353 случая госпитализации.

Количество госпитализаций снизилось в 58 регионах РФ и возросло в 20, следует из данных штаба. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах Федерации.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 105, до 377 464. Днем ранее было зафиксировано 111 смертей. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%, следует из данных штаба.

Количество случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 257, до 17 633 601. Днем ранее в штабе сообщили о 6 930 вылечившихся. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, составляет 96,6% от общего числа заражений.

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