Пушилин рассказал об окружении сил ВСУ в Авдеевке

«Можно говорить об оперативном окружении, то есть о фиксировании всех важных точек поставки БК (боекомплектов. — Прим. ред.) и перекрытии возможности ротаций противника. Говорить о масштабном полноценном котле вокруг Авдеевки, это немножко забегать вперед», — пояснил он.
Авдеевка расположена к северу от Донецка и сейчас находится под контролем Украины. Бои за прифронтовой город периодически вспыхивали до 2017 года. Народная милиция ДНР регулярно сообщает об обстрелах территории республики с направления Авдеевки.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском Минобороны назвали освобождение Донбасса.