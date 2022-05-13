Названа лучшая валюта в мире в 2022 году Согласно последним данным, рубль по отношению к курсу доллара вырос с начала 2022 года на 11 процентов
Фоторепортажи
16Праздничный салют в честь Дня Победы
10Африканский поток: в ЮАР продолжаются разрушительные наводнения
13:42 (мск), источник: © РИА Новости

Пушилин рассказал об окружении сил ВСУ в Авдеевке

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Сейчас рано утверждать, что силы Донецкой Народной Республики взяли в котел группировку ВСУ в районе Авдеевки, но украинские подразделения уже утратили свободу перемещения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.

Источник: © РИА Новости

«Можно говорить об оперативном окружении, то есть о фиксировании всех важных точек поставки БК (боекомплектов. — Прим. ред.) и перекрытии возможности ротаций противника. Говорить о масштабном полноценном котле вокруг Авдеевки, это немножко забегать вперед», — пояснил он.

Авдеевка расположена к северу от Донецка и сейчас находится под контролем Украины. Бои за прифронтовой город периодически вспыхивали до 2017 года. Народная милиция ДНР регулярно сообщает об обстрелах территории республики с направления Авдеевки.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском Минобороны назвали освобождение Донбасса.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 'Пушечное мясо': западные наемники пожаловались на службу на Украине
Американский полковник раскрыл план Байдена начать войну НАТО с Россией
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Войска ЛНР и РФ зачистили Попасную и вышли на границу Республики
В Минобороны рассказали об отражении атаки ВСУ на остров Змеиный
СБУ готовит провокации с химоружием для обвинения России
Володин ответил на вопрос о возможности мобилизации в России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь