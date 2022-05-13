Боевики могут выйти с «Азовстали», если они сложат оружие, заявил Песков

Ранее сообщалось, что вице-премьер Украины Ирина Верещук утверждает, что Турция согласилась выступить посредником на переговорах об эвакуации боевиков — в первую очередь тяжелораненых — с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, при этом Киев хотел бы подписать документ о порядке этой процедуры.
«Вы знаете, и мы исходим из слов нашего президента, в которых шла речь о возможности всех гражданских выйти с территории завода и покинуть эту территорию в любом направлении по их выбору, что и было осуществлено. А что касается военных, то было сказано, что они также могут выйти, сложив оружие. К ним будут относиться соответствующим образом, всем раненым будет оказана необходимая медицинская помощь. Эти слова президента — это команда верховного главнокомандующего, она вот то, из чего мы исходим», — сказал Песков журналистам.