Названа лучшая валюта в мире в 2022 году Согласно последним данным, рубль по отношению к курсу доллара вырос с начала 2022 года на 11 процентов
Фоторепортажи
16Праздничный салют в честь Дня Победы
10Африканский поток: в ЮАР продолжаются разрушительные наводнения
13:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер президент ОАЭ

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа бен Зейд Аль Нахайян умер на 74-ом году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства по президентским делам.

Источник: AP 2022

«Министерство по делам президента выражает соболезнования народу ОАЭ, арабской и исламской нации и всему миру в связи с кончиной его высочества президента ОАЭ шейха Халифы бен Зейда Аль Нахайяна», — сказано в заявлении ведомства.

В 2014 году глава государства перенес инсульт и серьезную операцию. После этого он редко появлялся на публике. Правителем ОАЭ фактически стал его брат, принц столичного эмирата Абу-Даби Мухаммед бен Зайд Ан-Нахайян.

Халифа бен Зейд Аль Нахайян стал президентом ОАЭ в ноябре 2004 года, сменив на посту своего скончавшегося отца шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Россиян предупредили о резком подорожании путевок в Турцию
Кадыров пообещал украинским националистам «интересное представление»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь