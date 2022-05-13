Подводная лодка «Князь Олег» торпедой пробила арктический лед

«В рамках подготовки к плаванию в бассейне Северного Ледовитого океана экипаж выполнил стрельбу торпедой с целью образования полыньи для всплытия во льдах Арктики. Торпедная стрельба была успешно проведена в одном из закрытых полигонов Северного флота в Баренцевом море», — сообщили журналистам на флоте.
Как правило, экипажи ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) осуществляют всплытия в полынье в льдах Арктики для отработки учебно-боевых пусков ракет из надводного положения.
Ранее экипаж «Князя Олега» прошел подготовку в базе, сдал задачи курса боевой подготовки в море, а также отработал учебно-боевые задачи по противодействию подводным лодкам условного противника и по подледному плаванию.
Также экипаж РПКСН «Князь Олег» провел успешные торпедные стрельбы в ходе противолодочных учений во взаимодействии с одной из атомных подводных лодок Северного флота в том же Баренцевом море.
«Князь Олег» является вторым корпусом модернизированного проекта атомных подводных лодок четвертого поколения «Борей-А». Крейсер построен на «Севмаше» в Северодвинске. 21 декабря прошлого года на корабле был поднят военно-морской флаг.