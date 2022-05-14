11:56 (мск), источник: РБК
Минобороны отчиталось об уничтожении украинских дронов и снарядов «Смерч»
Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников, в том числе один Bayraktar TB2, в районах Донецкой и Луганской народных республик, а также Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Кошаненков. Кроме того, российские военные перехватили под Харьковом — в районе населенных пунктов Изюм, Семеновка и Снежковка — три реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч», заявил он.