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20:26 (мск), источник: ТАСС

Минобороны России сообщило о перехвате ракеты «Точка-У» и трех снарядов «Смерч»

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ходе спецоперации за день сбили шесть беспилотных летательных аппаратов (БЛА) ВС Украины, в том числе один над островом Змеиный. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: РИА "Новости"

«Российскими средствами противовоздушной обороны в течение дня сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один над островом Змеиный», — сообщил он.

Конашенков добавил, что ВС РФ также перехватили тактическую ракету «Точка-У» и три украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня поражены 28 ротных опорных пунктов ВСУ и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Петровское и Жовтневое», — отметил Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 33 района сосредоточения живой силы и военной техники.

Он уточнил, что в результате ударов уничтожены до 90 националистов, выведены из строя 18 единиц военной техники.

«Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражены шесть пунктов управления, 178 районов сосредоточения живой силы и военной техники, три укрепленных бункера, а также 28 артиллерийских подразделений на огневых позициях, в том числе пусковая установка системы залпового огня “Смерч” в районе населенного пункта Березовка», — добавил он.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 864 беспилотных летательных аппарата, 304 зенитных ракетных комплекса, 3 067 танков и других боевых бронированных машин, 372 установки реактивных систем залпового огня, 1 514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 913 единиц специальной военной автомобильной техники», — сказал Конашенков.

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