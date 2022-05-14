Минобороны России сообщило о перехвате ракеты «Точка-У» и трех снарядов «Смерч»

«Российскими средствами противовоздушной обороны в течение дня сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один над островом Змеиный», — сообщил он.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня поражены 28 ротных опорных пунктов ВСУ и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Петровское и Жовтневое», — отметил Конашенков.
Представитель Минобороны добавил, что оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 33 района сосредоточения живой силы и военной техники.
«Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражены шесть пунктов управления, 178 районов сосредоточения живой силы и военной техники, три укрепленных бункера, а также 28 артиллерийских подразделений на огневых позициях, в том числе пусковая установка системы залпового огня “Смерч” в районе населенного пункта Березовка», — добавил он.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 864 беспилотных летательных аппарата, 304 зенитных ракетных комплекса, 3 067 танков и других боевых бронированных машин, 372 установки реактивных систем залпового огня, 1 514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 913 единиц специальной военной автомобильной техники», — сказал Конашенков.