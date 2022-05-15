МО РФ сообщило, что ракетчики и артиллеристы поразили за ночь около 140 объектов ВСУ

«Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 123 района сосредоточения живой силы и военной техники, 13 артиллерийских батарей ВСУ на огневых позициях. В результате ударов уничтожены до 150 националистов, выведены из строя 26 единиц военной техники», — сказал он.
Генерал-майор добавил, что оперативно-тактическая и армейская авиация РФ нанесла поражение 32 районам сосредоточения живой силы и техники ВСУ. «Оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение 32 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — сказал Конашенков.
Конашенков добавил, что высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи поражены два пункта управления и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ. «Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи поражены два пункта управления, 11 ротных опорных пунктов и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Запорожье, Парасковиевка, Константиновка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики», — сказал он.
Кроме того, российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 15 украинских беспилотников, перехватили тактическую ракету «Точка-У» и 11 снарядов РСЗО «Смерч». «Российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новотроицкое, Владимировка, Петровское, Луганское Донецкой Народной Республики, Епифановка, Кудряшовка, Верхняя Дуванка Луганской Народной Республики, Чкаловское, Великие Проходы, Высшее Соленое Харьковской области и над островом Змеиный», — сообщил он.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 879 беспилотных летательных аппаратов, 306 зенитных ракетных комплексов, 3 098 танков и других боевых бронированных машин, 381 установка реактивных систем залпового огня, 1 525 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 934 единицы специальной военной автомобильной техники», — сказал он.
«Точка-У» — модернизированный вариант советского высокоточного тактического ракетного комплекса «Точка» разработки Коломенского КБ машиностроения. Он предназначен для поражения точечных малоразмерных целей в глубине обороны противника. В его составе одноступенчатая, управляемая на всей траектории полета ракета с неотделяемой боевой частью, дальность действия которой составляет от 15 до 120 км.
Первые образцы комплекса «Точка-У» начали поступать в войска в 1989 году, а с распадом СССР производство и поставка этих комплексов на вооружение, в том числе на территории бывших советских республик, прекратилась. В России ракеты «Точка-У» не применяются с конца 2019 года, когда последнее подразделение ракетных войск и артиллерии было переведено на оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».