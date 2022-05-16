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13:18 (мск), источник: © РИА Новости

В КНДР за сутки выявили более 392 тысяч случаев «незнакомой лихорадки»

СЕУЛ, 16 мая — РИА Новости. КНДР за воскресенье зарегистрировала более 392 тысяч новых пациентов с высокой температурой и еще восемь погибших, всего заболели более 1,2 миллиона человек, скончались 50 человек, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

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Источник: © РИА Новости

Ранее КНДР впервые с начала пандемии сообщила об обнаружении в стране заболевших коронавирусом. По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) с конца апреля в стране начала распространяться «незнакомая лихорадка».

Из ряда сообщений государственных СМИ Северной Кореи можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус, но точных данных, какая именно доля пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, не приводится.

Как следует из сообщения ЦТАК «о ситуации с распространением и лечением пандемии», по данным Государственного чрезвычайно-противоэпидемического штаба КНДР, с вечера 14 мая до 18.00 (12.00 мск) 15 мая число «пациентов с повышенной температурой» в стране возросло более чем на 392 тысячи человек, умерли еще 8 человек. Более 152 тысяч пациентов выздоровели.

Число больных, у которых была зафиксирована повышенная температура с конца апреля по 14 мая составляет более 1 миллиона 213 тысяч человек, среди них 648 тысяч с лишним выздоровели, а более 564 тысяч все еще проходят лечение.

На данный момент общее число погибших составляет 50 человек.

Сообщалось, что как минимум у одного из них анализ выявил вариант штамма коронавируса «омикрон» BA.2, так называемый «стелс-омикрон».

Северная Корея ввела в действие «чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда», по указанию Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение вируса и «искоренить источник заразы» в кратчайшие сроки.

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