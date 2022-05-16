В КНДР за сутки выявили более 392 тысяч случаев «незнакомой лихорадки»

Ранее КНДР впервые с начала пандемии сообщила об обнаружении в стране заболевших коронавирусом. По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) с конца апреля в стране начала распространяться «незнакомая лихорадка».
Как следует из сообщения ЦТАК «о ситуации с распространением и лечением пандемии», по данным Государственного чрезвычайно-противоэпидемического штаба КНДР, с вечера 14 мая до 18.00 (12.00 мск) 15 мая число «пациентов с повышенной температурой» в стране возросло более чем на 392 тысячи человек, умерли еще 8 человек. Более 152 тысяч пациентов выздоровели.
Число больных, у которых была зафиксирована повышенная температура с конца апреля по 14 мая составляет более 1 миллиона 213 тысяч человек, среди них 648 тысяч с лишним выздоровели, а более 564 тысяч все еще проходят лечение.
На данный момент общее число погибших составляет 50 человек.
Северная Корея ввела в действие «чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда», по указанию Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение вируса и «искоренить источник заразы» в кратчайшие сроки.