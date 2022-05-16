Российские суды запретили передавать детей по делу о суррогатных матерях в Филиппины и Австрию

«В иске о передаче детей отказано, сведения о родителях из свидетельства о рождении детей исключено», — сообщил адвокат Игорь Трунов ТАСС по иску в Московском областном суде. По его словам, Сыктывкарский суд также «отказал в исковых требованиях гражданина Австрии Штефана Тама об установлении отцовства и передачи ему двух несовершеннолетних детей». По его словам Верховный суд Коми в начале апреля отказал австрийцу в проведении генетической экспертизы ДНК.
По словам адвоката, органы опеки и попечительства начали передавать детей под опеку, «несмотря на наличие судебных исков родителей». «В настоящее время под опеку переданы двое австрийских детей и один китайский ребенок без ведома и согласия их генетических родителей», — сказал господин Трунов.
Иски касаются уголовного дела о продаже детей от суррогатных матерей. Первый фигурант был осужден на прошлой неделе — это переводчик компании «Росюрконсалтинг» Кирилл Анисимов, признавший свою вину. Его приговорили к шести годам колонии строгого режима. По делу проходят еще 10 обвиняемых, трое находятся в международном розыске.