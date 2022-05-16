Минобороны РФ сообщило, что ПВО сбили украинский самолет Су-24 в районе Змеиного

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Евгеновка Николаевской области и Великая Камышеваха сбиты в воздухе два самолета Су-25 Воздушных сил Украины. Кроме того, в районе острова Змеиный сбит один украинский самолет Су-24», — сказал он.
По словам Конашенкова, над населенными пунктами Новосветловка Луганской Народной Республики, Дементиевка, Изюм и Малые Проходы Харьковской области, Донецк, Высокое и Калиновское Донецкой Народной Республики уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства.
«Кроме того, в районах Малая Камышеваха, Снежковка, Шпаковка, Ивановка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 18 реактивных снарядов системы залпового огня “Смерч”, — добавил он.
Также авиация поразила 104 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. «Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 104 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада горючего», — сказал Конашенков.
По данным МО РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 168 самолетов, 125 вертолетов, 889 БЛА, 307 зенитных ракетных комплексов, 3 108 танков и других боевых бронированных машин, 381 установка реактивных систем залпового огня, 1 529 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 949 единиц специальной военной автомобильной техники.
ВКС РФ, ракетные и сухопутные войска
ВКС РФ поразили высокоточными ракетами воздушного базирования пять складов ракетно-артиллерийского вооружения, уничтожили до 360 националистов, сообщил генерал-майор.
Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за сутки поражены два пункта управления, в том числе командный пункт 72-й механизированной бригады в районе Цаповка Харьковской области.
Игорь Конашенковофициальный представитель Минобороны РФ
По словам официального представителя Минобороны России, также были поражены 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники, восемь долговременных огневых точек и пять складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Красный Лиман Харьковской области, Владимировка и Константиновка Донецкой Народной Республики, а также Берестовое Луганской Народной Республики. «В результате ударов уничтожены свыше 360 националистов, выведены из строя 78 единиц военной техники», — добавил он.
Ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск РФ поразили за сутки свыше 350 целей ВСУ, заявил Конашенков.
«Ракетными войсками и артиллерией поражены 325 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 14 пунктов управления и 24 артиллерийские батареи на огневых позициях», — сказал он.
Самолет Су-24 и БЛА Ту-143 «Рейс»
Су-24 — тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов при любых метеоусловиях днем и ночью, в том числе на малой высоте. Серийно производился в 1971—1993 годах. Максимальная скорость полета — 1,7 тыс. км/ч, перегоночная дальность полета — 3,5 тыс. км, практический потолок — 11 тыс. м. Самолет находится на вооружении ВВС восьми стран, в том числе России, Украины, Анголы, Азербайджана, Ирана, Сирии и Судана. Различные модификации Су-24 применялись в ходе боевых действий в Афганистане, Грузии, Сирии и Чечне.
Ту-143 «Рейс» — советский тяжелый разведывательный БЛА, который был запущен в серийное производство в 1970-х годах и предназначался для выполнения различных видов разведки, в том числе радиационной. Для этого аппарат оснащался специальными датчиками, фото-, телевизионной и инфракрасной аппаратурой. По данным открытых источников, длина БЛА превышает 8 м, размах крыльев — 2,24 м, а масса — 1 230 кг. Максимальная скорость Ту-143 «Рейс» составляет 950 км/ч, практический потолок — 1 000 м, дальность полета — 180 км.