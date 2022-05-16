США и Украина предоставляли недостоверную информацию по биооружию

«Мы поддерживаем инициативы МИД России о рассмотрении этих вопросов (по биолабораториям) на Совете безопасности ООН. Власти США обязаны дать ответы на многие вопросы», — заявила Яровая в ходе заседания комиссии, сообщила пресс-служба Госдумы.
Парламентарий напомнила, что в целях контроля за исполнением Конвенции о запрещении биологического оружия с 1980 создан формат Конференций, в 2022 г. по плану должна состояться очередная девятая Конференция.
«Нами начат анализ отчетов США и Украины за последние 5 лет по исполнению КБТО, которые представляются в международный секретариат конференции. Благодаря спецоперации, у нас есть возможность оценить их достоверность… Установлены факты предоставления как США, так и Украиной неполной или недостоверной информации. Так имеет место полное сокрытие в отчетах информации о биологических программах при поддержке Министерства обороны США на Украине. Во всех отчетах Украины сообщается об отсутствии национальных программ исследований и разработок в области биологической защиты», — сообщила Яровая.
Кроме того, Ирина Яровая обратила внимание на то, что «не сообщалось об участии военного персонала в работе лабораторий, а также фактах пересылки биоматериалов, финансировании объектов и программ военными ведомствами».
При этом, по ее словам, на сайте посольства США на Украине есть информация о том, что Пентагон реализует свои военно-биологические программы на территории Украины.
«Так, например, в 2019 г. в рамках программы Пентагона в Киеве и Одессе построено две лаборатории для Государственной службы безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Ответ на вопрос, зачем США секретные военные лаборатории на Украине, о которых не сообщается в отчетах по КБТО, безусловно связан с характером исследований в США», — добавила Яровая.
По её словам из 9 указанных крупных центров биологической деятельности на территории США 6 частично финансируются Минобороны США.
Ирина Яровая предложила по итогам обсуждения поручить МИД России с участием специалистов Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Минпромторга провести «глубокий анализ и сопоставление отчетов Украины и США с материалами, добытыми в результате спецоперации», также сообщила пресс-служба.