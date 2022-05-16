Комиссия подтвердила несоблюдение США и Украиной конвенции по биооружию

В работе заседания комиссии в понедельник принял участие замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Мы получили важную информацию, подтверждающую наши опасения в части несоблюдения США и Украиной своих обязательств о соблюдении конвенции ООН о запрете разработки биооружия», — сказал Косачев.
Ранее в апреле начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины, сообщил, что ученые из США проводили потенциально опасные испытания препаратов над пациентами психиатрической больницы в Харькове.
Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.