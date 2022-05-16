В московском «Зарядье» расцвели первоцветы мускари Многолетник «окрасил» парк в фиолетовый цвет
Фоторепортажи
20100 лет со дня рождения Владимира Этуша
10Победители конкурса Shot on iPhone Macro Challenge
12:55 (мск), источник: © РИА Новости

Комиссия подтвердила несоблюдение США и Украиной конвенции по биооружию

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Парламентская комиссия по биолабораториям получила подтверждение о несоблюдении США и Украиной запрета на разработку биооружия, заявил сопредседатель комиссии от Совфеда Константин Косачев.

Источник: © РИА Новости

В работе заседания комиссии в понедельник принял участие замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы получили важную информацию, подтверждающую наши опасения в части несоблюдения США и Украиной своих обязательств о соблюдении конвенции ООН о запрете разработки биооружия», — сказал Косачев.

Ранее в апреле начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины, сообщил, что ученые из США проводили потенциально опасные испытания препаратов над пациентами психиатрической больницы в Харькове.

На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее Кириллов.

Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.

Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Финляндия готова дорого заплатить за вступление в НАТО
Премьер Польши собрался искоренить 'Русский мир'
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Войска ЛНР и РФ зачистили Попасную и вышли на границу Республики
В Минобороны рассказали об отражении атаки ВСУ на остров Змеиный
СБУ готовит провокации с химоружием для обвинения России
Володин ответил на вопрос о возможности мобилизации в России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь