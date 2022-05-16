12:34 (мск), источник: ТАСС
МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Люсю Штейн
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/ — Участница группы Pussy Riot, столичный муниципальный депутат Людмила (Люся) Штейн объявлена в розыск, следует из базы МВД России.
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«Людмила Петровна Штейн, 02.07.1996 года рождения. Разыскивается по статье УК», — говорится в базе.
Штейн ранее была осуждена на 1 год ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве. Ее признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм.
Согласно приговору, она не должна покидать место жительства с 22:00 до 06:00, менять постоянное место жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы, посещать места проведения массовых и иных мероприятий и участвовать в них, выезжать за пределы Москвы без согласия специализированного государственного органа. Ей предписано два раза в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию.