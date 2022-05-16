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15:58 (мск), источник: ТАСС

В Минобороны РФ сообщили о договоренности с ВСУ о вывозе раненых с «Азовстали»

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Договоренность об эвакуации раненых украинских военных с территории металлургического комбината «Азовсталь» была достигнута в понедельник. Для этих целей открыт гумкоридор, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«16 мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината “Азовсталь” в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договоренность о вывозе раненых», — сказали в ведомстве.

Там также отметили, что в настоящее время в районе предприятия введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой Народной Республики для оказания им всей необходимой помощи.

Ранее в понедельник заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин не стал комментировать появившуюся информацию, что с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, где заблокированы остатки украинской группировки, вышли и сдались в плен 10 человек.

21 апреля президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу назвал штурм «Азовстали» нецелесообразным и приказал его отменить, поручив военным заблокировать эту промзону так, «чтобы муха не пролетела». 4 мая Шойгу на селекторном совещании сообщил, что остатки украинской военной группировки надежно блокированы по всему периметру «Азовстали», Вооруженные силы РФ продолжают попытки убедить их сложить оружие и выпустить мирных жителей.

4 мая пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что войска РФ не штурмуют территорию завода, но подавляют попытки блокированных там боевиков выйти на огневые точки.

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