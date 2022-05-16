В Минобороны РФ сообщили о договоренности с ВСУ о вывозе раненых с «Азовстали»

«16 мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината “Азовсталь” в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договоренность о вывозе раненых», — сказали в ведомстве.
Там также отметили, что в настоящее время в районе предприятия введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой Народной Республики для оказания им всей необходимой помощи.
Ранее в понедельник заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин не стал комментировать появившуюся информацию, что с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, где заблокированы остатки украинской группировки, вышли и сдались в плен 10 человек.
21 апреля президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу назвал штурм «Азовстали» нецелесообразным и приказал его отменить, поручив военным заблокировать эту промзону так, «чтобы муха не пролетела». 4 мая Шойгу на селекторном совещании сообщил, что остатки украинской военной группировки надежно блокированы по всему периметру «Азовстали», Вооруженные силы РФ продолжают попытки убедить их сложить оружие и выпустить мирных жителей.
4 мая пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что войска РФ не штурмуют территорию завода, но подавляют попытки блокированных там боевиков выйти на огневые точки.