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06:04 (мск), источник: Коммерсантъ

США заявили об успешном испытании гиперзвукового оружия

ВВС США провели успешное испытание гиперзвукового оружия, передает Reuters со ссылкой на заявление. Его скорость в пять раз превысила скорость звука.

Испытания прошли у побережья на юге штата Калифорния. Ракету выпустил бомбардировщик B-52.

По информации американских СМИ, США в середине марта также успешно испытали гиперзвуковую ракету. Власти не анонсировали испытания, чтобы не допустить эскалации в отношениях с Россией на фоне военной операции на Украине. В 2021 году в США прошло несколько неудачных испытаний гиперзвукового оружия.

Леонид Уварчев

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