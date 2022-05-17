06:04 (мск), источник: Коммерсантъ
США заявили об успешном испытании гиперзвукового оружия
ВВС США провели успешное испытание гиперзвукового оружия, передает Reuters со ссылкой на заявление. Его скорость в пять раз превысила скорость звука.
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Испытания прошли у побережья на юге штата Калифорния. Ракету выпустил бомбардировщик B-52.
По информации американских СМИ, США в середине марта также успешно испытали гиперзвуковую ракету. Власти не анонсировали испытания, чтобы не допустить эскалации в отношениях с Россией на фоне военной операции на Украине. В 2021 году в США прошло несколько неудачных испытаний гиперзвукового оружия.
Леонид Уварчев