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09:43 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку

ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Украинские войска в 8.56 мск выпустили по Донецку шесть снарядов калибром 122 миллиметра, заявило во вторник представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Источник: © РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.56 (совпадает с мск — ред.) — населенный пункт Красногоровка — населенный пункт Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра», — говорится в сообщении представительства ДНР, опубликованном в его Telegram-канале.

По данным ДНР, Донецк во вторник уже неоднократно подвергся обстрелам со стороны украинских войск. В частности, украинские войска в 5.40 мск выпустили по Донецку шесть снарядов калибром 122 миллиметра, в 6.20 мск — четыре снаряда калибром 122 миллиметра, в 7.35 мск — два снаряда калибром 152 миллиметра, в 7.45 мск — пять снарядов калибром 122 миллиметра, в 8.47 мск — четыре снаряда калибром 122 миллиметра.

Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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