11:26 (мск), источник: © РИА Новости
Силы ДНР освободили населенный пункт Дробышево
ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Подразделения Донецкой Народной Республики освободили еще один населенный пункт, сообщила Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале.
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«Военнослужащие Донецкой Народной Республики совместно с вооруженными силами Российской Федерации продолжают освобождать от украинских оккупантов населенные пункты нашей республики — так, освобожден очередной населенный пункт Дробышево Донецкой области», — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве добавили, что за прошедшие сутки военнослужащие ДНР уничтожили 34 украинских националиста, три огневые позиции 120-миллиметровых минометов, три бронеавтомобиля и четыре грузовика. Удалось захватить одну БМП и два бронеавтомобиля.
Россия проводит операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.