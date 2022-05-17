Суд признал экс-полковника Захарченко виновным по второму делу о взятках

«…Захарченко совершил получение должностным лицом взятки в особо крупном режиме», — заявил судья Сергей Артемов, зачитывая решение.
В ходе прений сторон прокурор попросила в совокупности с предыдущим приговором осудить Захарченко на 17 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей.
Мера наказания будет оглашена позднее, пока судья продолжает зачитывать приговор.
По версии следствия, Захарченко около 10 лет брал взятки за покровительство организованной преступной группы. В ее состав, по данным следствия, входили член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич, экс-сотрудник Инкредбанка Дмитрий Моторин, совладелец Интерпрогрессбанка Валерий Маркелов, а также совладелец группы компаний «1520» Борис Ушерович.
При этом на скамье подсудимых вместе с Захарченко и Маркеловым находятся Василий Критинин и бывший адвокат Виктор Белевцов, то есть всего четыре человека. Двух последних следствие считает связующими звеньями коррупционной цепи. Станкевич, Моторин и Ушерович в свою очередь скрылись от правосудия и объявлены в международный розыск.
Захарченко, для которого это уже второй процесс по делу о коррупции, вменяется получение взяток в крупном и особо крупном размерах, Маркелову — дача взяток в составе организованной группы в особо крупном размере, Белевцову и Критинину — посредничество. Всего речь идет о сумме в 1,4 миллиарда рублей.
Совладелец Интерпрогрессбанка Маркелов, по словам его защиты, страдает от онкологического заболевания четвертой степени с метастазами в печени. В этой связи он добивается смягчения применяемых к нему мер, для чего Маркелову недавно было назначено повторное медицинское освидетельствование.
Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 лет колонии.
Огромный резонанс история получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.