RT: пленный британский наемник рассказал об отправке в Бучу

По словам пленного, он оказался там примерно 3—5 апреля и не видел следов сражений.
«Нас отправили в Бучу после того, как оттуда ушли русские. Там я смог пообщаться с местными. В самой Буче мы не были, только на ее окраинах. Лично я не видел никаких трупов, ничего подобного. Все выглядело нетронутым», — заявил наемник, воевавший на стороне ВСУ.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал мировое сообщество провести беспристрастное расследование провокации в Буче. Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в этом городе и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями, а прислушаться к аргументации Москвы.
В Минобороны, в свою очередь, подчеркивали, что за время нахождения Бучи под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Все российские подразделения полностью вышли оттуда еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались. При этом украинские войска круглосуточно обстреливали южные окраины, включая жилые кварталы, из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.