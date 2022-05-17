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14:27 (мск), источник: © РИА Новости

RT: пленный британский наемник рассказал об отправке в Бучу

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Сдавшийся в плен наемник из Великобритании по имени Эндрю рассказал телеканалу RT, как его отправили на окраину города Буча, где украинская сторона устроила провокацию.

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По словам пленного, он оказался там примерно 3—5 апреля и не видел следов сражений.

«Нас отправили в Бучу после того, как оттуда ушли русские. Там я смог пообщаться с местными. В самой Буче мы не были, только на ее окраинах. Лично я не видел никаких трупов, ничего подобного. Все выглядело нетронутым», — заявил наемник, воевавший на стороне ВСУ.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал мировое сообщество провести беспристрастное расследование провокации в Буче. Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в этом городе и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями, а прислушаться к аргументации Москвы.

В Минобороны, в свою очередь, подчеркивали, что за время нахождения Бучи под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Все российские подразделения полностью вышли оттуда еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались. При этом украинские войска круглосуточно обстреливали южные окраины, включая жилые кварталы, из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

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