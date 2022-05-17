16:34 (мск), источник: © РИА Новости
Народная милиция ЛНР освободила населенный пункт Орехово
ЛУГАНСК, 17 мая — РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики заявляет, что ее подразделения освободили населенный пункт Орехово.
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В видео, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции, ее представитель, указывая на вывеску с наименованием села Орехово, заявил, что оно «на данный момент полностью освобождено подразделениями Народной милиции ЛНР».
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.