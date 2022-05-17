Российские работодатели начали повышать зарплаты Прибавка составила до 30%
Фоторепортажи
10Прием самбы: в Рио вернулся карнавал
20100 лет со дня рождения Владимира Этуша
16:34 (мск), источник: © РИА Новости

Народная милиция ЛНР освободила населенный пункт Орехово

ЛУГАНСК, 17 мая — РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики заявляет, что ее подразделения освободили населенный пункт Орехово.

Источник: © РИА Новости

В видео, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции, ее представитель, указывая на вывеску с наименованием села Орехово, заявил, что оно «на данный момент полностью освобождено подразделениями Народной милиции ЛНР».

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

 Уралвагонзавод отправил в войска эшелон новейших танков Т-90М
В Германии признали, что Латинская Америка встала на сторону России
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Минобороны сообщило о сдаче в плен 265 боевиков с «Азовстали»
Войска ЛНР и РФ зачистили Попасную и вышли на границу Республики
В Минобороны рассказали об отражении атаки ВСУ на остров Змеиный
СБУ готовит провокации с химоружием для обвинения России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь